Sultanbeyli Kaymakamı, hafta sonu gerçekleştirilen korona virüs denetimlerine katıldı

Sokağa çıkma kısıtlamalarında gerçekleştirilen denetimlerde, 5 bin 350 kişi ve 103 işletmeye toplamda 11 milyon 163 bin 257 TL para cezası kesildi.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Caner Coşar ile birlikte, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla gerçekleştirilen korona virüs denetimlerine katıldı. 13-14 Şubat tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, kurallara uymayan 34 kişiye toplam 117 bin 946 lira idari para cezası uygulandı.

11 Mart 2020 tarihinden 15 Şubat 2021 tarihine kadar umuma açık alanlarda, toplu ulaşım araçlarında, iş yerlerinde ve sokağa çıkma kısıtlamalarında gerçekleştirilen 42 bin 783 denetimde 5 bin 350 kişi ve 103 işletmeye toplam 11 milyon 163 bin 257 TL para cezası uygulandı.

“Kuralara uymak, hayati önem taşıyor”

Bütün bu denetimlerde alınması gereken kurallara uyulmasının hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığı açısından hayati bir önem taşıdığı vurgulan Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay, “Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla ilçemizdeki tüm yaşam alanlarını kapsayacak şekilde genel bir denetim gerçekleştiriyoruz. Korona virüs ile mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymakla birlikte, sürdürülen denetim faaliyetleri salgınla mücadelemizin başarısı açısından büyük önem taşımaktadır. Tüm vatandaşlarımızdan ricamız devletimizin aldığı tedbirlere eksiksiz olarak riayet etmeleridir” dedi.