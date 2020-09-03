Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, korona virüs denetimine katıldı

3 Eylül 2020 Perşembe günü Kaymakam Metin Kubilay başkanlığında Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı İzzet Özdemir, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Burak Kaya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Tekin, İlçe SYDV Müdürü İlknur Tatar KULA ve Sultanbeyli Belediyesi Zabıta Müdürü Abdulkadir Çapanoğlu'nun katılımıyla “ilçedeki korona virüs tedbirlerinin ele alındığı" bir toplantı gerçekleştirildi.

Kaymakam Metin Kubilay toplantıda yaptığı konuşmada, “Pandeminin başladığı günden itibaren tüm kurumlarımızla birlikte yoğun bir çalışma ortaya koyarak korona virüs salgınıyla etkin bir mücadele gerçekleştirdik. Kaymakamlığımız, Belediyemiz ve ilgili kamu kurumlarımızla birlikte tüm tedbirlerimizi aldık ve almaya da devam ediyoruz. Fakat sadece Devletimizin aldığı tedbirlerle bu salgını yenemeyiz. Vatandaşlarımızın da kendi tedbirlerini alması; maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması ve salgınla mücadele konusunda hassas davranmasını rica ediyorum. Sultanbeyli, İstanbul'da korona virüs vaka artışının en düşük olduğu ilçelerden biri. Bu başarıyı hep birlikte özverili ve gayretli çalışmamız sonucunda elde ettik. Bu vesileyle salgınla mücadele çalışmalarında desteklerini bizlerden esirgemeyen İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya'ya, Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Keskin'e, İl ve İlçe Sağlık Müdürlerimize ve bu çalışmalarda görev alan herkese teşekkür ediyorum. Filyasyon çalışmaları kapsamında 33 ekibimiz sahada aktif bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet veriyor. İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ve Aile hekimlerimiz; vatandaşlarımızın sağlık takiplerini yaparken, Emniyet güçlerimiz hastaların evden dışarı çıkmaması için gerekli tüm tedbirleri alıyor. Vefa Sosyal Destek Gruplarımız vatandaşlarımızı arayarak bilgilendiriyor, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız da ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen malzemesi ulaştırıyor. Bu sayede izolasyon altındaki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın 14 gün içinde tüm ihtiyaçları karşılanmış ve takipleri düzenli bir şekilde yapılmış oluyor. Bu çalışmaları yapmaktaki tek amacımız toplum sağlığını koruyarak eski normal yaşantımıza en kısa sürede dönmeyi sağlamak. Hep birlikte tedbirlere sıkı sıkıya uyarsak bunu başarabiliriz” dedi.

Toplantının ardından Kaymakam Metin Kubilay ve beraberindeki heyet lokanta denetimi gerçekleştirdi. Lokanta denetiminde bilim kurulunun yayınladığı rehber doğrultusunda alınan tedbirlere uyulduğu görüldü. Kaymakam Kubilay kurallara uyan işletme sahibi ve vatandaşlara teşekkür ederek mekândan ayrıldı.