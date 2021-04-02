Sultanbeyli Kaymakamlığı 6 tematik kütüphanede öğrencileri kitapla buluşturuyor

Sultanbeyli'de 6 farklı okulda yer alan Tematik Bilgi ve Öğrenme Merkezleri pandemi sürecinde de sağlık ve temizlik kurallarına uygun şekilde öğrencilere hizmet vermeye devam ediyor.

Tematik Bilgi Ve Öğrenme Merkezleri pandemi sürecinde de öğrencilerin hizmetinde

Okullarda bulunan Tematik Bilgi ve Öğrenme Merkezlerinden ödünç kitap alan üyeler kitaplarını isterlerse evlerinde isterlerse pandemi kurallarına riayet edecek şekilde bu merkezlerde okuyabiliyor. Bunun yanında öğrencilere EBA Destek noktası olarak hizmet veren merkezlerde öğrenciler online derslerine de girebiliyorlar.

Tematik Bilgi ve Öğrenme Merkezi'ne girişlerde görevli personel tarafından temizlik, maske ve mesafe konusunda gerekli kontroller yapılarak öğrencilerin sağlıklı ortamda kütüphaneden ve bilgisayarlardan yararlanması sağlanıyor.

“Amacımız tüm vatandaşlarımıza kitap okuma sevgisi aşılamak”

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bilim ve teknolojinin yapay zekâya doğru hızla ilerlediği dünyada yenilikçi, girişimci, okuduğunu anlayarak yeni fikirler üreten gençlerin yetiştirilmesi amacıyla İstanbul Kalkınma Ajansı'nın da destekleriyle 2019 yılında ilçemizde 6 Tematik Bilgi ve Öğrenme Merkezi hizmete açtık. Bu merkezlerde bulunan 12.000 kitabı ve 30 bilgisayarı öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Amacımız insanlığın hafızası ve eğitim hayatımızın vazgeçilmezi olan kitaplarla öğrencilerimizin dostluğunu arttırmak ve tüm vatandaşlarımıza kitap okuma sevgisini aşılamak. Pandeminin etkisinin devam ettiği şu günlerde kitap okumak isteyen herkesi 6 okulumuzda bulunan Tematik Bilgi ve Öğrenme Merkezlerimize bekliyoruz. Bu vesileyle herkesin Kütüphaneler Haftasını kutluyor, sağlıkla ve kitapla kalmanızı temenni ediyorum” dedi.