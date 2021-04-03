Sultanbeyli Kaymakamlığı 65 yaş ve üstü vatandaşların aşılanması için seferberlik başlattı

Aşı olmanın önemini 65 yaş ve üstü vatandaşlara duyurduklarını belirten Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, “Yürüttüğümüz bu çalışmalar sonucunda 21 bin 227 doz korona virüs aşısı sağlık çalışanlarımız tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza yapıldı” dedi.

Sultanbeyli Kaymakamlığınca yürütülen korona virüs aşılama çalışmaları sonucunda Sultanbeyli'de 65 yaş ve üstü 12 bin 795 vatandaş ile onların aynı evde yaşayan 60 yaş üstü yakınlarına toplam 21 bin 227 doz korona virüs aşısı yapıldı.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay korona virüsle mücadele kapsamında gerçekleştirilen aşılama çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “14 Ocak 2021 tarihi itibariyle tüm Türkiye'de olduğu gibi Sultanbeyli'de de korona virüs aşılama çalışmaları başlatıldı. İlçemizdeki aşılama çalışmaları yakından takip etmek ve koordinasyonu sağlamak amacıyla “Covid-19 Aşı Çalışmaları Takip Komisyonunu” oluşturduk ve yürütülen tüm çalışmaları bu komisyon aracılığıyla düzenli aralıklarla ele alıp planlamalar yaptık” dedi.

Kubilay, “Muhtarlar ve kurum müdürleriyle yaptığımız toplantıda, muhtarların kendi mahallesinde bulunan 65 yaş üstü vatandaşları, kurum müdürlerinin de kurumlarına gelen 65 yaş üstü vatandaşları aşı konusunda bilgilendirmelerini talep ettik. İçerisinde Yazı İşleri Müdür Vekili, İlçe Sağlık Müdürü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürümüzün bulunduğu ekipler 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek korona virüs aşısı konusunda kıymetli büyüklerimize bilgi veriyor. Korona virüsle mücadele konusunda aşı yaptırmanın sağlayacağı faydaları anlatıyor. Bu ziyaretlerde aşılarını yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın randevuları ekiplerimiz tarafından oluşturularak vatandaşlarımızın aşılanması sağlanıyor” diye konuştu.

“Korona virüs aşısı olmanın önemini 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza duyurduk”

Kaymakam Kubilay, “Sultanbeyli'de yaşayan 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızı Vefa Sosyal Destek Grubumuz aracılığıyla arayarak, sms göndererek, hazırladığımız afiş ve broşürleri dağıtarak, sosyal medya duyuruları yayınlayarak korona virüs aşısı olmanın önemini kendilerine bildirdik. Cuma günleri birkaç camimizde 65 yaş ve üstü vatandaşların aşı olabileceği mekanlar oluşturduk. Kısacası ilçemizde korona virüs aşı seferberliği başlatarak vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ettik” dedi.

“Henüz korona virüs aşılarını olmayan 60 yaş ve üstü büyüklerimizde farkındalık oluşturmak amacıyla belirlenen alanlarda mobil sağlık ekiplerimiz tarafından aşılama çalışması gerçekleştiriyoruz” diyen Kubilay, “Yürüttüğümüz bu çalışmalar sonucunda 21 bin 227 doz korona virüs aşısı sağlık çalışanlarımız tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza yapıldı. Sultanbeyli'de 65 yaş ve üstü yaşlılarımızın yüzde 71'ini aşıladık amacımız sayının yüzde 90'lara hatta yüzde 100'lere ulaşmasını sağlamak” şeklinde konuştu.

Kubilay konuşmasının devamında, “Tüm vatandaşlarımızdan ricamız mahallerinde henüz aşı olmayan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza aşı olmanın önemini anlatarak vatandaşlarımızı aşı olmaları için yönlendirmeleridir. Korona virüs aşılarını olmayan veya ikinci doz zamanı gelen tüm vatandaşlarımızı ALO 182'den randevu alarak aşı olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.