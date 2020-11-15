Sultanbeyli Kaymakamlığı Covid-19 salgını sürecinde koruyucu ailelerin yanında

Sultanbeyli Kaymakamlığı görevlileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Gönül Elçileri Projesi" kapsamında koruyucu aileleri evlerinde ziyaret ediyor. Ailelerin talep ve ihtiyaçlarını soran ekipler, içerisinde dezenfektan, kolonya, maske ve Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay'ın mesajının yer aldığı temizlik setlerinin dağıtımını gerçekleştiriyor.

“Covid-19 salgını sürecinde koruyucu ailelerimizin yanındayız”

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, “Tüm dünya ile birlikte ülkemizin de zor günlerden geçtiği Covid-19 salgını sürecinde koruyucu ailelerimizin her zamankinden daha çok yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz” dedi.

Kaymakam Kubilay, “Koruyucu ailelikle ilgili ilçemizde yaptığımız bilgilendirme faaliyetleri sonucunda 5 olan koruyucu aile yanındaki çocuk sayısını yüzde 140 arttırarak 12'ye yükselttik. Hedefimiz daha fazla çocuğumuzun koruyucu aile yanına yerleşmesini sağlamak. Bu amaç doğrultusunda Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aile güven, aile mutluluk, aile gelecektir. Siz değerli vatandaşlarımızın da anne-baba sevgisine ihtiyaç duyan bir çocuğumuza koruyucu aile olarak, çocuklarımızın hayatında fark oluşturmasını ve geleceğimize sahip çıkmasını önemle rica ediyorum” diye konuştu.