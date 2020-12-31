Sultanbeyli Kaymakamlığı karantinadaki vatandaşları yalnız bırakmadı

Sultanbeyli'de karantinadaki vatandaşların talepleri Filyasyon Takip Sistemi (FİTAS) uygulaması üzerinden anında Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na iletiliyor, yapılan değerlendirmeler sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlara yardımlar Vefa ekipleri tarafından en kısa sürede ulaştırılıyor.

İzolasyondakiler Vefa Hattına da başvurabilir

İzolasyonda bulunan vatandaşlar, Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi çalışanlarına yardım talebinde bulunabileceği gibi 112 ve 155 numaralı telefonlardan Sultanbeyli Vefa Sosyal Destek Grubuna doğrudan yardım talebinde bulunabiliyorlar. İzolasyondaki vatandaşlar, yapmış olduğu yardım talepleri Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından en kısa sürede değerlendirilerek ve sonuçlandırılıyor.

Sultanbeyli Kaymakamlığı korona virüs salgının başladığı 11 Mart tarihinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar izolasyon altında bulunan muhtaç vatandaşlara 2 bin 640 adet temizlik seti, 1461 adet gıda kolisi ve 114 bin 800 lira nakdi yardım dağıttı.

"İzolasyondaki muhtaç vatandaşlarımızın hizmetindeyiz"

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, “İhtiyaç sahibi, yardıma muhtaç ve salgından etkilenerek zor duruma düşen ailelerimizin korona virüs salgını sürecinde yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Sultanbeyli Kaymakamlığı olarak izolasyon altında bulunan muhtaç vatandaşlarımızın yardım taleplerinin hızlı bir şekilde değerlendirerek ihtiyaç sahiplerine yardımlarını ulaştırıyoruz. İlgili birimlerimizle izolasyondaki muhtaç vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. İzolasyon altında bulunan vatandaşlarımızdan ricam izolasyon kurallarına titizlikle uymalarıdır. Bu vesileyle tüm korona virüs hastalarına Allah'tan acil şifalar diliyorum” dedi.