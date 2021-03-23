Sultanbeyli Kaymakamlığı, yaşlı, engelli ve bakıma muhtaçlara sahip çıkıyor

Vatandaşların düzenli olarak evleri temizlenip yemekleri yapılırken, temizlik seti ve maske ihtiyaçları da karşılanıyor.

Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı iş birliğinde yürütülen “Şefkat Eli” ve “Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor” projeleri ile korona virüs salgını sürecinde yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşların düzenli olarak evleri temizleniyor, dezenfekte ediliyor, yemekleri yapılıyor. Evlerin boya ve küçük tadilatları yapılıyor, gıda, temizlik seti ve maske ihtiyaçları da karşılanıyor. Bunun yanında doktor ve psikoloğun oluşturduğu sağlık ekibi, yaşlı ve engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ederek korona virüs salgınıyla mücadele konusunda gerekli bilgilendirmeleri yapıyor.

Pandeminin başladığı 11 Mart 2020 tarihinden 23 Mart 2021 tarihine kadar Darülaceze Vakfı'nın 270 bin lira hibe desteği ile yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara 468 ev temizliği, kişisel bakım, sağlık ve tadilat hizmeti verildi, 50 kıyafet, 100 gıda paketi ve 650 temizlik seti ulaştırıldı.

“Devletimizin şefkat elini yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlarımıza hissettiriyoruz”

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay yaptığı açıklamada, sosyal devlet olmanın bilinciyle 2017'den bugüne kadar “Şefkat Eli” ve “Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor” projeleri kapsamında toplam 641 bin Türk Lirası hibe destek aldıklarını ve bunları ilçede yaşayan kimsesiz, ihtiyaç sahibi, yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlar için kullandıklarını belirtti. Kaymakam Kubilay, “İlçemizde yaşayan tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Devletimizin şefkat elini, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlarımıza bundan sonra da hissettirmeye edeceğiz. Yürüttüğümüz projelere desteklerinden dolayı başta İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya olmak üzere Darülaceze Vakfı Başkanı Dr. Fatih R. Saraçoğlu ve Darülaceze Vakfı Yönetim Kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum” dedi.