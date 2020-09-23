Sultanbeyli Kaymakamlığı'na girişlerde ‘HES Kodu Uygulaması' başlatıldı

HES Kodu ile Sultanbeyli Kaymakamlığı hizmet binasına gelen vatandaşlar, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığına bakılarak içeri alınıyor, riskli bireylerin binaya girişi engelleniyor.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ve İstanbul Valiliği'nin talimatları doğrultusunda bütün kamu kurum ve kuruşlarını ile birlikte 23 Eylül'den itibaren Sultanbeyli Kaymakamlığı hizmet binasına girişlerde HES (Hayat Eve Sığar) kodu zorunlu hale getirildi. HES Kodu ile Sultanbeyli Kaymakamlığı hizmet binasına gelen vatandaşlar, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığına bakılarak içeri alınıyor. Riskli bireylerin Kaymakamlık binasına girişleri engelleniyor.

Uygulamanın hayata geçirildiği ilk günde Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, HES kodu ile Kaymakamlığa giriş yaparak uygulamayı yerinde inceledi. Girişlerde yoğunluk yaşanmaması, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için çalışmalar günler öncesinden başlatılarak gerekli önlemler alındı. Kaymakamlık girişi sosyal mesafe kurallarına göre düzenlendi, yerlere sosyal mesafe etiketleri yapıştırıldı. Vatandaşların görebileceği alanlara HES kodu nasıl alınır bilgilendirme afişleri asıldı. HES kodu alamayan vatandaşlarımıza görevliler tarafından anında yardımcı olunarak mağduriyet yaşaması önlendi.

HES kodu uygulamasına aykırı hareket edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilerek suç teşkil eden davranışlara Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler görevliler tarafından uygulanıyor.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu uygulama ile izolasyon yükümlülüklerini yerine getirmeyen, sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske atan bireyleri tespit ederek toplum sağlığını korumayı hedeflemekteyiz. Vatandaşlarımızdan ricamız kontrollü sosyal hayat sürecinde tedbiri elden bırakmamaları ve izolasyon, temizlik, maske, mesafe kurallara sıkı sıkıya uymalarıdır” dedi.