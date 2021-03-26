Sultanbeyli Kaymakamlığı'ndan asırlık çınarlarımıza ziyaret

Sultanbeyli'de ikamet eden 100 yaşının üzerindeki 14 yaşlıyı Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü İlknur Tatar Kula ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Payam tarafından ziyaret edilerek sağlık durumları ve ihtiyaçları soruldu.

100 yaşın üzerindeki yaşlılarla yakından ilgilenen ve bir süre sohbet eden Sultanbeyli Kaymakamlığı kurum müdürleri, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay'ın selamını ileterek onlar için hazırlanan hediye paketi ve çiçeği takdim etti.

100 yaşı aşan vatandaşlar ise kendilerine yapılan bu ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ilettiler.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Geçmişimizin tecrübelerini bugünlere aktaran, geleceğimize ışık tutan kıymetli büyüklerimizin her zaman hizmetindeyiz. Varlıklarından güç aldığımız bir asrı deviren kıymetli büyüklerimizin hürmetle ellerinden öpüyor ve sağlıklı ömürler diliyorum” dedi.