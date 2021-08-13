Sultanbeyli Kaymakamlığının halk eğitim kampanyasında 82 bin 932 kursiyere ulaşıldı

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay tarafından 2017 yılında başlatılan “Halk Eğitimi Kampanyası” kapsamında Sultanbeyli Celal Gündoğdu Halk Eğitimi Merkezi'nde 31 Mart 2017 ile 12 Ağustos 2021 tarihleri arasında toplam 82 bin 932 kursiyere ulaşıldı. Kursiyerlerden 60 bin 321 kişiye sertifikaları verildi.

Yaz döneminde de kurslar devam ediyor

Yaz döneminde maske dikimi, bilgisayar işletmenliği, dikiş nakış, yabancılara yönelik Türkçe eğitimi ve okuma yazma kursları verilmektedir. Ayrıca 2020 - 2021 eğitim öğretim döneminde ilçe içerisinde yer alan eğitim kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığının başlatmış olduğu “Telafide Ben de Varım” programı kapsamında 024 adet Kuran-ı Kerim, 6 adet spor ve 2 adet halk oyunları kursu açıldı.

Binlerce kişiye okuma-yazma öğretildi

2017-2021 yılları arasında okuma-yazma kurslarında 6 bin 116 kişi eğitim aldı, bu kursiyerlerden 3 bin 3'ü okuma yazma öğrenerek sertifika almaya hak kazandı. 2018-2021 yılları arasında açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında bin 304 mezun öğrenci eğitim aldı, 624 öğrenci üniversiteye yerleştirildi. Koronavirüs salgını süresince hijyen kurslarında 3 bin 232 kişi kurslara kaydedildi, bu kursiyerlerden 2 bin 658 kişiye sertifika verildi.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla alakalı yaptığı açıklamada “Halk Eğitimi vatandaşlarımıza bilgi ve beceri kazandırma, sosyal hayatlarını canlandırma, istihdam kolaylığı sağlama, gelir getirme, unutulmaya yüz tutmuş el emeği göz nuru el sanatlarını canlandırma ve devlet ile millet arasında köprü vazifesi görmesi bakımından son derece önem arz etmektedir. Bu kapsamda ilçemizde açtığımız halk eğitimi kurslarında da 2017 ile 2021 yılları arasında toplam 82 bin 932 kursiyere ulaşılmıştır. Hedefimiz 2021 yılı sonunda kursiyer sayımızı 90 bine ulaştırmak. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Yeni becerilerle hayatını zenginleştirmek isteyen tüm vatandaşlarımızı halk eğitimi merkezimizin ücretsiz kurslarına bekliyoruz” ifadelerini kullandı.