Sultanbeyli Mahallelerinde Ramazan sevinci yaşanıyor

Sultanbeyli Belediyesi Ramazan'ın gelmesiyle birlikte komşuların buluştuğu, Ramazan sevincinin birlikte paylaşıldığı mahalle iftarları düzenliyor. Artık bir gelenek haline gelen mahalle iftarlarının ilki Mimar Sinan Mahallesi'nde yapıldı. Basra Caddesi saatler öncesinden hazırlandı, masalar kuruldu. Binlerce kişi aynı anda oruç açtı, dua etti. İlk mahalle iftarına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da katıldı. Burada bir konuşma yapan Ünal, “Demokrasiden niye kaçıyorsunuz. 23 Haziran'da seçimler yenilecek ve inşallah Sayın Binali Yıldırım'ı İstanbul'a seçeceğiz. Biz İstanbul'umuzu küresel güçlerin arka bahçesi olarak değil Türkiye'nin dünyaya sunduğu bir küresel güç merkezi olarak 2023'e devam edeceğiz" dedi.

Ramazan Sultanbeyli'de ruhuna uygun olarak yaşanmaya devam ediyor. Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinin sergilendiği Sultanbeyli'de mahalle iftarları Mimar Sinan Mahallesi ile başladı. Basra Caddesi'nde yapılan iftar programına binlerce mahalle sakini katıldı.

Çocuklar İçin Program Düzenlendi

Çocukların Ramazan'ın manevi ikliminden faydalanması için Sultanbeyli Belediyesi, iftar öncesinde çocuklar için şenlik düzenledi. Hacivat ve Karagöz, ibiş, orta oyunu ve çocuk ilahilerinin yer aldığı programda çocuklar hoş vakit geçirdi.

Mahalle iftarında konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, gönül sofralarını her mahallede kuracaklarını ifade etti. Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Keskin, “Bizleri Ramazan ayının bu gönül sofralarına ulaştıran Rabb'ime hamdediyorum. Rabbimden Ramazan Bayramı'na da İnşallah bu şekilde bizleri ulaştırmasını niyaz ediyorum. Cennet vatanımızın bağımsızlığı ve güvenliği için şehit düşen şühedamızı rahmet ve minnetle bu mübarek Ramazan ayında yâd ediyorum. Gazilerimize şifalar diliyor, sağlıklı bir ömür temenni ediyorum. Aynı zamanda 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde tekrardan bu kardeşinize destek verdiğiniz için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Seçimlerin ülkemiz, milletimiz ve İslam âlemi açısından hayırlara vesile olmasını diliyor, hızla gelişmekte ve kalkınmakta olan ilçemizin bu ivmesinin devam edeceğini özellikle ifade etmek istiyorum.” şeklinde konuştu.

Konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin YSK tarafından iptal edilmesine de değinen Başkan Keskin, “Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan karar neticesinde yenilenecek olan İstanbul seçimlerinin de ülkemize, milletimize ve ilçemize hayırlar getirmesini diliyorum. Bakanlığı, Başbakanlığı ve Meclis Başkanlığı dönemlerinde önemli projeleriyle milletimizin takdirini toplayan; hizmetleriyle Türkiye'mize değer katan Sayın Binali Yıldırım'a Sultanbeyli, yine en büyük desteği verecektir. “Gönülden Gönüle” diyerek bu sene de kardeşlik sofralarında buluşacağız. Birlik ve beraberliğimizi daim kılacağımız, kardeşliğimizi pekiştireceğimiz bu sofraların anlamı bizim için büyük. Nice Ramazan aylarında sizlerle bu sofralarda buluşmayı Rabbimden niyaz ediyorum. Kardeşliğinizi, duanızı, desteğinizi özellikle esirgememenizi temenni ediyorum.” dedi.

“Yeni Bir Dönem Başladı”

Sultanbeyli'de yeni bir dönemin başladığını ifade eden Başkan Keskin, “On sene boyunca aynı yoldan geçtiğimiz, aynı sudan içtiğimiz, gönüllerimiz ve dualarımız bir, bir Allah'ın kulu olduğumuz tüm hemşehrilerimizin desteğini arkamıza alarak üçüncü bir döneme Bismillah dedik. Yeni bir başlangıç olarak gördüğümüz bu dönemin hayırlar getireceğini inanıyorum. Yeni dönemde bize güvenen, inanan siz değerli hemşerilerimizin bu itimadını boşa çıkarmamak boynumuzun borcu olacaktır. Bu vesileyle özellikle altını çizmek istediğim bir husus var. Önümüze çıkan engelleri siz hemşerilerimizin desteğiyle bu on senelik zaman diliminde aşarak, gece gündüz özgür, müreffeh ve saygın bir Sultanbeyli için çalıştık. Samimi, liyakat sahibi ve istikrarlı bir belediye yapımızla ilçemize yeni hizmetleri ulaştırmanın ve yeni eserleri kazandırmanın mutluluğunu sizlerle birlikte yaşadık. Başkalarını taklit etmeyen, kendi ihtiyaçlarını özgün bir şekilde karşılamayı amaçlayan vizyonumuzla yeni dönemde de bu çabamızı sürdürecek ve sizlere vaat ettiğimiz projeleri hayata geçirerek Sultanbeyli'yi bugününden daha gelişmiş ve daha kalkınmış bir ilçe haline getireceğiz.” ifadelerine yer verdi.

AK Parti İlçe Başkanı Ali Tombaş yaptığı konuşmada Ramazan'ın hayırlı olmasını diledi. Katılımcılara 31 Mart seçimlerinde gönül belediyeciliğine verdikleri destek için teşekkür eden Tombaş mahalle iftarlarının güzel atmosferine değindi.

İlçe Kaymakamı Metin Kubilay da iftar programı için Sultanbeyli Belediyesine teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

“Seçim Yenileniyorsa Demokrasi Var Demektir”

Mimar Sinan Mahallesi'nde düzenlenen ilk mahalle iftarına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. Konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek başlayan Ünal, Ramazan'ın hayırlı olmasını dileyerek, "Allah birliğimize düzenimize halel getirmesin. Bu Ramazanlardan Rabbim bizleri mahrum etmesin. Ramazan'ın kardeşliğinden mahrum etmesin. Önümüzde bir seçim var biliyorsunuz. Önümüzdeki seçim şehremanetini seçeceğimiz bir seçim olacak. Bizim başbakanlığımızı yapmış, genel başkanlığımızı yapmış, İstanbul'un dünyaya örnek bir şehir olması için çok çalışmış değerli Binali Yıldırım'ı İnşallah 23 Haziran'da Şehrülemin olarak İstanbul'un başında göreceğiz. Bu konuda her birinizin desteğine, gayretine ihtiyacımız var.” dedi.

Bir yerde seçim yenileniyorsa orada demokrasi olduğunu vurgulayan Ünal, “Demokrasiden niye kaçıyorsunuz. 23 Haziran'da seçimler yenilecek ve İnşallah Sayın Binali Yıldırım'ı İstanbul'a seçeceğiz. Biz İstanbul'umuzu küresel güçlerin arka bahçesi olarak değil Türkiye'nin dünyaya sunduğu bir küresel güç merkezi olarak 2023'e devam edeceğiz" dedi.