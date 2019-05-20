Sultanbeyli “Nebe Nas Bilgi Yarışması”nda ödüller sahiplerini buldu

Törende 8 bin 20 öğrenci içerisinden dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Sultanbeyli'de Okullar arasında "İkra Projesi'nin 1'inci etabı olan “Nebe-Nas” bilgi yarışmasının finali gerçekleştirildi. “İkra” isimli uzun soluklu bir projenin ilk ayağı olan “Nebe-Nas” bilgi yarışması Ensar Vakfı Sultanbeyli Şubesi ve Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. İkra projesi kapsamında finali düzenlenen “Nebe-Nas” yarışması programına Sultanbeyli İlçe Kaymakamı Metin Kubilay, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader ve Sultanbeyli İlçe Başkanı Nizamettin Arslan, Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çağlar, İlçe Müftüsü Hasan Erdoğan, Sultanbeyli belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK başkanları, okul müdürleri ve veliler katıldı.

Abdurrahmangazi Camii hocası Doğan Temiz'in Kur'an tilaveti ile başlayan programda açılış konuşması yapan Nizamettin Arslan, “Bizim gençliğimiz milli ve manevi değerlerle yetişmeli. Bayrağını, dinini, vatanını sevmeli ve her koşulda bu değerlere sahip çıkmalı. Hayalimiz bu, arzumuz bu. İnşallah bunu da başaracağız. Gençlerimizin; Kuran-ı Kerim'i okuyup kapatmak yerine, okuyup anlamalarına, vermiş olduğu ilahi mesajları kendilerine rehber edindirme hedefiyle yola çıktık. En kıymetli varlıklarımız olan yavrularımızı Kur'an hamuruyla yoğurarak hem çocuklarımızın ahiretlerini imar etmek hem de geleceğe güvenle yürüyen bir Türkiye'yi inşa edecek nesle katkıda bulunmak en büyük arzumuz olmuştur” dedi.

Program 8 bin 20 öğrenci içerisinden dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle son buldu.