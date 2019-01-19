Sultanbeyli sporla kazanacak

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Sadece futbola değil bireysel branşlara ve projelere kaynaklarımızı hep beraber aktaracağız. Neticede Sultanbeyli kazanacak, Sultanbeyli'nin evlatları kazanacak" dedi.

Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Sultanbeyli Belediyesi işbirliği ile gerçekleşen "Sporla Kazan Sultanbeyli" projesinin tanıtım ve protokol imza programı Şehit Ömer Halisdemir toplantı salonunda gerçekleşti. Kaymakam Metin Kubilay'ın ev sahipliğinde yapılan tanıtım ve protokol imza programına; Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, belediye yetkilileri, mahalle muhtarları ve sporcu gençler katıldı.

Kaymakam Metin Kubilay, eğitim, gençlik ve spor söz konusu olduğunda belediyenin desteğini gördüklerini vurguladı.

"Bağımlılıkla mücadele dalında da önemli bir ivme kazandıracaktır"

Projeye katılan Sultanbeyli gençlerinin gelecekte gurur kaynağı olacağına dikkat çeken Kubilay, "Özellikle çocuklarımızın hem birbiri ile hem de çevre ile kaynaşması daha sosyal olmaları açısından bu son derece önemli. Geleneksel oyunlarımızdan bazıları neredeyse unutulmaya yüz tutmuş. Bunları çocuklarımıza tekrar kazandırmak açısından son derece önemli. Bu projenin asıl amacı bağımlılıkla mücadele çerçevesinde değerlendiriyoruz. Tabi ki sporla uğraşan spor yapan gençlerimiz daha sağlıklı olduğu gibi daha başarılı olduklarını biliyoruz. Aynı zamanda da kötü alışkanlıklara bulaşmıyorlar. Bu anlamda bu proje bizim çok önem vermiş olduğumuz bağımlılıkla mücadele dalında da önemli bir ivme kazandıracaktır. Projenin diğer bir ana amaçlarından birisi de yetenekli çocuklarımızı geleceğe hazırlamak" şeklinde konuştu.

"Sultanbeyli kazanıyor, evlatlarımız kazanıyor"

Programın başında sinevizyon eşliğinde projenin tanıtımı yapıldı. Daha sonra kürsüye gelen Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, ilçedeki spor faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. Belediye Başkanı Keskin, "Spor ile kazan Sultanbeyli'ni anlatırken hakikaten yapılacak çok işler olduğunu zaten biliyoruz. Ama bu projelerle beraber binlerce gencimize evladımıza ulaşıyoruz. 20 bin evladımıza ulaştık. Bu evlatlarımızın arasından 5 bin evladımıza plaket verildi. Diğer taraftan yetenek tarama dedik. Tesadüflere bırakılmadan 9 bin evladımız taramadan geçti. İnşallah bunlar içerisinden ülkemizde çok büyük hizmetler yapabilecek sporcu kardeşlerimizi bulup çıkaracağız, tespit edeceğiz ve iyi bir noktaya getireceğiz. Bu projelerle Sultanbeyli kazanıyor, evlatlarımız kazanıyor. Çok güzel işler oluyor. Bundan sonra daha da iyi olacak. Özellikle ayağımızda pranga olan bizi geriye çeken mülkiyet problemi de 100 yılı aşan problemin de çözülmesiyle birlikte artık bundan sonra daha fazlasına eğitime, gençlerimize spora sadece futbola değil bireysel branşlara ve projelere kaynaklarımızı hep beraber aktaracağız. Netice de Sultanbeyli kazanacak, Sultanbeyli'nin evlatları kazanacak" dedi.

Konuşmaların ardından Kubilay ve Keskin, projenin protokolünü imzaladı. Daha sonra ilçede başarılı olan sporculara başarı belgeleri dağıtıldı.

"Sporla Kazan Sultanbeyli" Projesi

Proje; Sultanbeyli'de sosyoekonomik açıdan risk altındaki ve rehabilitasyon gerektiren çocuklara temel spor becerileri kazandırma, ortaöğretim çağındaki öğrencileri profesyonel spor hayatına hazırlama ve spor mesleki kuruluşlarına yönlendirme gibi eylemleri kapsıyor.

Proje, Sultanbeyli'deki yetenekli çocukları küçük yaşta keşfederek, spor hayat biçimi haline getirmeleri ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri hedefleniyor. Proje kapsamında; gençlere spor kurumlarının gezdirilmesi, müze ziyaretleri, doğa yürüyüşleri, spor faaliyetlerinin yapıldığı mekanların gezilmesi, spor turnuvaları düzenlenmesi gibi etkinlikler planlanıyor. Ayrıca, gençlerin madde bağımlılığına karşı korumayı da amaçlıyor.

Projeye; kaymakamlık ve belediye dışında ilçedeki diğer kamu kurumları da destek verecek. Projenin bütçesi 815 bin lira olarak belirlendi.