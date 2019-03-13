Sultanbeyli'de 2 katlı binada yangın

Sultanbeyli'de 2 katlı bir binada yangın çıktı. Yangın esnasında evde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

Edinilen bilgiye göre, Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi Keresteci Sokak'ta 2 katlı bir binanın ikinci katında yangın çıktı. Evin çatı katında çıkan yangın, kısa sürede tüm daireyi sardı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Evde yaşayan anne ve babanın işte, çocukların da okulda olması olası bir facianın önüne geçerken, yangının sobadan kaynaklandığı tahmin ediliyor.