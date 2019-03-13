İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sultanbeyli'de 2 katlı binada yangın

Sultanbeyli’de 2 katlı bir binada yangın çıktı.

Sultanbeyli'de 2 katlı bir binada yangın çıktı. Yangın esnasında evde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.


Edinilen bilgiye göre, Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi Keresteci Sokak'ta 2 katlı bir binanın ikinci katında yangın çıktı. Evin çatı katında çıkan yangın, kısa sürede tüm daireyi sardı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Evde yaşayan anne ve babanın işte, çocukların da okulda olması olası bir facianın önüne geçerken, yangının sobadan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.