Sultanbeyli'de 2 katlı evin çatısı alevlere teslim oldu

Sultanbeyli'de iki katlı bir evin çatısında elektrik kontağından yangın çıktı. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken alevlere teslim olan çatı, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi Sayar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 2 katlı bir evin çatısında elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın fark ederek evde bulunan vatandaşların hızla dışarı çıkmasıyla herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, 2 katlı evin çatısında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle mahalleli korku dolu anlar yaşadı.

“İçerde yaşlı bir teyze vardı onu indirdik“

Vatandaşlardan Eşref Bilek, “Evdeydik, çatıdan dumanların yükseldiğini gördük. İçerde yaşlı bir teyze vardı, onu indirdik. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü” dedi. Öte yandan, alevlere teslim olan çatı vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.