Sultanbeyli'de 22 ayrı suç kaydı bulunan hırsız yakalandı

Sultanbeyli'de sebze meyve halinde bulunan bir iş yerinde gerçekleşen hırsızlığa yönelik emniyet ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından 22 ayrı suç kaydı, 3 aranma kaydı ve kesinleşmiş 1 yıl 15 gün hapis cezası olduğu belirlenen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 21 Haziran günü Sultanbeyli ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde bulunan bir sebze meyve halinde bulunan bir iş yerinde gerçekleşti. İş yerine ait evrak, kamera kayıt cihazı ve bir tırın kontak anahtarı çalınması üzerine emniyet ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında güvenlik kameralarının incelenmesiyle şüphelinin kimliği tespit edildi. Eşkal bilgileri üzerinden kimliği tespit edilen şüpheli F.K. (28), Mecidiye Mahallesi'ndeki bir pasajda polis ekiplerince 15 Temmuz tarihinde, G.K. adına düzenlenmiş kimlikle yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından 22 ayrı suç kaydı, 3 aranma kaydı ve 1 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.