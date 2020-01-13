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Sultanbeyli'de 3 ATM ateşe verildi

Hamidiye Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde 3 ATM kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı.

Yangın çevredeki vatandaşlar yardımı ile söndürülürken, kundaklanan ATM'ler kullanılamaz hale geldi.


İddiaya göre olay saat 02.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde bankalara ait 3 ATM'e cihazının kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklanması ile gerçekleşti. ATM'lerin kundaklandığını gören binadaki vatandaşlar olayı hemen itfaiye ve emniyet güçlerine bildirdi. O esnada ATM'leri kundaklayan kişi veya kişiler olay yerinden hızla kaçtılar. Yanan ATM'ye çevredeki vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale ederek söndürdüler. Kısa sürede olay yerine gelen emniyet güçleri ise çevrede şahısların yakalanması için çalışma başlattılar. Yangın sonrası ise ATM'ler kullanılamaz hale geldi.


Görgü tanıklarından olan bir esnaf, " Alarm çaldı ben pencereden baktım. Bir taksici arkadaş bura da durdu herhalde yolcu buradan para çekip taksiciye verecekti. Yolcu ATM'yi gördü bağırdı su yok mu söndürelim dedi. Ben aşağı indim dükkanı açtım yangın söndürücüler ile söndürdük" diye konuştu.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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