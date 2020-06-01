İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sultanbeyli'de açılan dükkânlarda siftah, Başkan Keskin'den

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Sultanbeyli’de de birçok işletme bugünden itibaren kontrollü bir şekilde normalleşme sürecine girdi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Sultanbeyli'de de birçok işletme bugünden itibaren kontrollü bir şekilde normalleşme sürecine girdi. Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, dükkânını açarak müşterilerini karşılamaya başlayan esnaftan alışveriş yaparak hayırlı işler diledi.


Korona virüs salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye olağanüstü önlemler alırken, Sultanbeyli'de de salgınla mücadele kapsamında belediye tarafından birçok çalışma


yürütüldü. İlçede önlemler kapsamında gençlik merkezlerindeki eğitimler online olarak devam etti. Toplu taşıma araçları, ibadethaneler, sağlık kuruluşları, eczaneler, ATM'ler, PTT şubeleri, meydanlar, sokaklar, parklar gibi halkın topluca bulunduğu mekanlar dezenfekte edildi. Birçok işletme hizmete ara verdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde salgına yönelik alınan tedbirlerle ülke genelinde başarılı sonuçlara ulaşıldı. Vaka sayılarında gerileme olurken, iyileşen hasta


sayısında büyük bir ilerleme kaydedildi. Salgınla mücadelede yüz güldüren bu tablo sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı takvim ile bugünden itibaren birçok sektörde kontrollü bir şekilde normalleşme sürecine girildi.


Açıklanan takvim sonrası Sultanbeyli de bugün itibariyle kontrollü normalleşme sürecine girdi. Tedbirler kapsamında yaklaşık 2 aydır kapalı olan dükkânlar, kontrollü bir şekilde


yeniden hizmet vermeye başladı. Açılan dükkânların ilk müşterisi ise Belediye Başkanı Hüseyin Keskin oldu. Esnaflara ziyarette bulunan Başkan Keskin; dükkân sahiplerine işlerinde kolaylık ve bereket diledi. Esnafın ekonominin bel kemiği olduğunu ifade eden Başkan Keskin, “Cumhurbaşkanımızın açıkladığı takvim ile bugün itibariyle birçok sektörde kontrollü bir şekilde normalleşme sürecine girdik. Biz de bugün müşterilerini karşılayan esnafımızı ziyaret ettik. Kendilerine kolaylıklar, işlerine bereket diledik. Esnafımız ekonomimizin bel kemiğidir. Onların ayakta kalması ekonomimizin en büyük temel taşıdır. Bu bakımdan devletimizin güçlü tedbirleriyle inşallah bu süreç daha da başarılı olarak devam edecek ve Türkiye ilerleyişini sürdürecektir.” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.