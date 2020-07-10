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Sultanbeyli'de Adnan Menderes Parkı kapılarını açtı

Sultanbeyli Belediyesi, vatandaşın hizmetine sunduğu Adnan Menderes parkının açılışını koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirdi.

Açılışta çocuklara hijyen kurallarıyla ilgili bilgiler verilirken, maske ve eldiven atık kutuları ile parkın girişlerine el antiseptiği yerleştirildi. Açılışı yapılan park havadan görüntülendi.


Sultanbeyli Belediyesi yeni bir park ve sosyal yaşam alanını daha Sultanbeyli halkına kazandırdı. Turgut Reis Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve Adnan Menderes'in adı verilen parkın açılışında korona virüs tedbirleri dikkat çekti. Parkın girişine el antiseptiği konuldu, maske ve eldiven atık kutularıyla farkındalık oluşturuldu. Parka oynamak için gelen çocuklara da hijyen kuralları ve Koronavirüs tedbirleri sosyal hizmet uzmanları tarafından hatırlatıldı.


Parkın açılışında konuşma yapan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Turgut Reis mahallemize Adnan Menderes Parkımızı açmış olduk. Komşularımızı özellikle parkların sahibi olan çocuklarımıza evlatlarımıza parkı emanet etmiş olduk. Burada dere ıslahı ile ilgili bir çalışmamız vardı. Geçen dönem Büyükşehir Belediyemizle birlikte çalışması tamamlandı. Ve ardından burada güzel bir park yaparak hemşehrilerimize emanet ettik. Adnan Menderes merhumu geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu bir projenin neticelenmesinde de andık. Biliyorsunuz ki Yassı Ada olarak bilinen adanın Özgürlük Adası olarak merhum Adnan Menderes'in ve arkadaşlarına ithaf edildiğini görmüş olduk. Tekrardan onları rahmet ve minnetle anıyoruz” diye konuştu.

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