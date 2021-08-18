Sultanbeyli'de aşı seferberliği bütün hızıyla devam ediyor

Toplantıda ilçede Covid-19 aşılamasında gelinen son durum görüşüldü; aşının önemi tekrar edildi, mevcut aşılama yüzdesinin arttırılması için neler yapılacağı üzerinde fikirler alındı ve farkındalık oluşturma çalışmaları üzerinde duruldu.

“Salgınla mücadelede en önemli gücümüz, en önemli silahımız aşılamadır”

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı konuşmada “Salgınla mücadelede en önemli gücümüz, en önemli silahımız aşılamadır. Sultanbeyli Kaymakamlığı olarak da aşılama seferberliği başlattık. Bu noktada tüm kurum ve kuruluşlarımıza önemli görevler düşmekte ve özveriyle çalışmamız toplum sağlığımız açısından büyük önem taşımaktadır. Hastanelerimizde ve sağlık birimlerimizde yapılan randevulu aşılamaların yanı sıra bu seferberlik randevusuz vatandaşlarımızı da aşılıyoruz. Bu kapsamda 18.08.2021 Çarşamba günü 16.00 - 20.00 saatleri arasında Sultanbeyli Kent Meydanında, 20.08.2021 Cuma günü Cuma namazı müteakibinde ise 13.00-16.00 saatleri arasında Abdurrahmangazi Camisi önünde aşılama faaliyeti yürütülecektir. Tüm vatandaşlarımızı ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi randevu almaksızın yapılan bu çalışmalara katılmaya ve aşı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Toplantıda söz alan Sultanbeyli İlçe Sağlık Müdürü Dr. Burak Kaya “Aşı toplumsal bağışıklığa ulaşmada elimizdeki en önemli gücümüzdür. Sultanbeyli'mizde 65 yaş üstü Covid-19 aşılama oranımız %89,34'e, genel aşılama oranımız ise %59,10'a yükselmiş durumdadır. Şu anda turuncu kategorideyiz, Sultanbeyli ilçesi olarak amacımız bu seferberlikle bir an önce %75'i geçerek mavi kategoriye ulaşmaktır. Büyüklerimizde olduğu gibi gençlerimizin de yüksek oranda aşı olmalarını bekliyoruz” dedi.