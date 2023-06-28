Sultanbeyli'de bayramlaşma kurban alanında yapıldı

Bayram öncesinde büyük bir titizlikle hazırlanan Kurban Satış ve Kesim Merkezi'nde bayram namazı kılındı, ardından kurban kesim işlemlerine başlandı. Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de bayram namazını alanda bulunan vatandaşlarla kıldıktan sonra ilçe sakinleriyle bayramlaştı.

Sultanbeyli'de Kurban Bayramı sevinçle karşılandı. Kurban Kesim ve Satış Alanı'nda vatandaşlar sorunsuz şekilde kurbanlarını keserken, Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de alanda bulunan vatandaşların bayramını tebrik etti.

“Kesim merkezimizde 5 peronda 840 kurban kesimi gerçekleşecek”

Kesim merkezini ziyaret eden Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Kurban Bayramı'nı idrak ettiğimiz bugün de başta milletimiz olmak üzere İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz, Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin. Sultanbeyli Kurban Satış ve Kesim Merkezi'ndeyiz. Belediye olarak her yıl, bir önceki yıla göre hizmetimizi genişleterek vatandaşlarımızın, kurban satıcılarının ve ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşların iyi bir şekilde hizmet alabilmesi çalışmalarımızı çok önceden başlatmıştık. Bugün, kesim merkezimizde 5 peronda 840 kurban kesimi gerçekleşecek. Bütün arkadaşlarımızla titiz bir şekilde vatandaşlarımızın ibadetlerini sağlıklı bir şekilde yerlerine getirmeleri için çalışıyoruz. Rabbim, kurban kesen vatandaşlarının ibadetlerini kabul eylesin. Kurban niçin kesilir ve kurban etiyle neler yapılır gibi konuları vatandaşlarımız zaten çok iyi biliyor. Bu anlamda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın unutulmamasını temenni ediyoruz” dedi.

“Kesim alanı hijyenik”

Kurban kesimi için sıra bekleyen vatandaş Hakkı Direk, “Müslüman kardeşlerimin Kurban Bayramı mübarek olsun. Hepsine mutlu ve huzurlu yıllar diliyorum. Buraya sabah 9.30-10.00 civarında geldik, şimdi sıra bekliyoruz; işimiz 12.00 gibi biter. Kesim alanı hijyenik, geçmişe kıyasla kesimlerin böyle alanlarda yapılması çok daha iyi" diye konuştu.

“Bu belediye, diğer belediyelere örnek olsun”

Bayram namazı sonrası kurban kesim alanına gelip sıraya giren Abdurrahman Canlı, “Kurbanımızı kesmeye geldik, Sultanbeyli Belediyesi çok güzel bir hizmeti hayata geçirmiş. Bu belediye, diğer belediyelere örnek olsun. Kurbanını kesmeye gelen vatandaş, alana gelip oturabiliyor, çayını ve kahvesini içebiliyor, hayvanlarının vekaletini verip hijyenik bir ortamda kestirebiliyor” ifadelerini kullandı.