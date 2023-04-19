Sultanbeyli'de bıçaklı kavga kamerada: Yaşlı adamı bıçaklayıp kaçtı

Sultanbeyli'de 2 grup arasında çöp dökme sebebiyle tartışma çıktı. 2 grup arasında kavgaya dönüşen tartışmada bir kişi, kavga eden gruptaki yaşlı adamı bacağından bıçakla yaralayıp kaçtı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Sultanbeyli Mecidiye Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 grup arasında çöp dökme mevzusundan dolayı sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Eli bıçaklı bir kişi, kavga eden grupta bulunan yaşlı adamı bacağından bıçakla yaralayıp kaçtı. Yaşlı adam aldığı bıçak darbesi ile yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan şahıs ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.