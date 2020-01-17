Sultanbeyli'de binanın çatısının alev alev yandığı anlar kamerada

Sultanbeyli'de bir binanın çatısı alevlere teslim oldu. Vatandaşlar kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalışırken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi Antalya Caddesi Müjde Sokak üzerinde bulunan bir binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar alevlerin sardığı çatıdaki yangını kendi imkanlarıyla müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına kısa sürede müdahale etti. Yangından can kaybı yaşanmazken binada maddi hasar meydana geldi.

Çatının alev alev yandığı anlar ile vatandaşların yangına müdahalesi cep telefonu kameralarına yansıdı.