Sultanbeyli'de camiler cemaatine kavuştu

Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de Sultanbeyli Merkez Camii'nde namazını cemaatle birlikte eda etti.

Yaklaşık 2 aydır Korona virüs salgınından dolayı kapalı olan camiler Cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı. Sosyal mesafe ve maske kuralları dikkate alınarak camilerde Cuma namazı kılındı. Ayrıca bundan sonra öğle ve ikindi namazı da yine sosyal mesafe kuralına uyarak cemaatle birlikte kılınabilecek.

Camiler yeniden dezenfekte edildi

Sultanbeyli Belediyesi tarafından görevlendirilen uzman ekipler, camileri düzenli olarak dezenfekte etti. İlçedeki tüm camilerde detaylı temizlik de yapan ekipler, camileri cemaate hazırladı. Belediye Başkanı Hüseyin Keskin yaptığı değerlendirmede, “Bugün camilerimiz ibadete açıldı. Camiler, medeniyetimizin merkezidir. Müminlerin buluştuğu, hayat bulduğu kutlu yerlere tekrar kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. Sosyal mesafe ve diğer kurallara uyarak inşallah bu süreci sorunsuz şekilde atlatacağız.” dedi.

Camilerin tekrar dezenfekte edildiğini vurgulayan Başkan Keskin, “Korona virüsün ülkemizde çıktığı ilk andan itibaren tedbirlerimizi aldık. Camilerimiz başta olmak üzere insanlarımızın toplu olarak kullandığı her yeri dezenfekte ettik. Bu hafta da tekrar camilerimizi dezenfekte ederek ibadete hazır hale getirdik. İnşallah tedbirleri uygulayarak ibadetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca çağ kapatıp çağ açan, Peygamber Efendimizin (sallallahü teala aleyhi ve sellem) övgüsüne mazhar olan, sadece şehri değil gönülleri de fetheden cihan padişahı Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve muzaffer ordusunu rahmetle anıyor; müjdelenmiş İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünü kutluyorum. İki sevinci yaşadığımız bugünde fethimiz mübarek, Cumamız hayırlı olsun” şeklinde konuştu.