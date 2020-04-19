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Sultanbeyli'de çatı yangını korkuttu

İstanbul Sultanbeyli’de iki katlı 6 daireli apartmanın çatışından çıkan yangın korkuya neden oldu.

İstanbul Sultanbeyli'de iki katlı 6 daireli apartmanın çatışından çıkan yangın korkuya neden oldu.



Yangın, Hasanpaşa Mahallesi Ufuk Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı 6 daireli bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlere teslim olan çatıya çevredeki vatandaşların çabası yetersiz kalınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alırken, polis ekipleri de sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı meraklı vatandaşları evlerine gönderdi. Yoğun dumandan etkilenen bir kişiye ambulansta müdahale edilirken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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