Sultanbeyli'de çatının alev alev yandığı anlar havadan görüntülendi

Sultanbeyli'de bulunan mobilya imalathanesinde yangın çıktı. İmalathanede başlayan yangın üst kattaki bir daireye de sıçradı. Çevreye yoğun dumanın yayıldığı yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Fabrikanın ve çatının alev alev yandığı anlar havadan görüntülendi.

Sultanbeyli'de bulunan bir mobilya imalathanesinin çay ocağında saat 15.45 sıralarında yangın çıktı. Çay ocağında başladığı değerlendirilen yangın imalathaneyi de aşarak binanın üst katındaki daireye ve binanın çatısına sıçradı. Çevreye yoğun duman ve alevlerin yayıldığı yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sokağa dökülen mahalleli ise yangını panikle izledi. Olay yerine Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kurak da gelerek bölgede incelmede bulundu. Polis ekipleri olay yerine emniyet şeridi çekerek bölgede güvenlik önlemleri aldı. Yangın, itfaiyenin ve TOMA'nın müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Olaya tanık olan bir vatandaş, “Burada mobilyalar atölyesi var. Çay ocağında ateş çıkmış. Sonra oralar yanmış. Üzerinde daireler vardı. Onlar da yandı” dedi.

Binanın çatısının alev alev yandığı ve itfaiyenin yangına müdahale ettiği anlar drone ile havadan görüntülendi.