Sultanbeyli‘de Covid -19 ile mücadele kapsamında kurallara uymayanlara gerekli cezai işlemler tereddütsüz ve hemen uygulanıyor

Sultanbeyli Kaymakamlığı öncülüğünde Sultanbeyli Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Vefa Sosyal Destek Grubu, mahalle muhtarlarından oluşturulan İlçe Salgın Denetim Merkezi Ekipleri korona virüsle mücadele kapsamında Sultanbeyli'de çalışmalarını yoğun bir şekilde yürütüyor.

3 bin 648 iş yeri ve 4 bin 983 izolasyon denetimi yapıldı

Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi görevlileri korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Ağustos-8 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirdiği 3 bin 648 iş yeri denetiminde 127 iş yerine uyarı, 11 iş yerine para cezası; 4 bin 983 izolasyon denetiminde 21 kişiye adli ve idari işlem uyguladı. Karantina kurallarına uymayan 21 kişi hakkında aynı zamanda Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi Hayat Eve Sığar(HES) uygulaması üzerinden gelen 793 ihbarında tamamını kısa sürede değerlendirerek 25 işletme ve kişiye uyarı, 1 kişiye ise para cezası uyguladı.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada “İlçe Salgın Denetim Merkezi ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasına göre çalışarak gelen ihbarları anında inceleyip sonuçlandırıyor. İlçe Salgın Denetim Merkezimiz vasıtasıyla sahada yapılan tüm çalışmalar İSDEM veri tabanı üzerinden düzenli olarak kontrol ediliyor ve gerekli önlemler anında alınıyor.

İzolasyon, maske, mesafe ve temizlik kurallarına Sultanbeyli'de herkesin uyması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kurallara uymayanlar hakkında da gerekli cezai işlemi anında uyguluyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız kontrollü sosyal hayat sürecinde tedbiri elden bırakmamaları ve kurallara sıkı sıkıya uymalarıdır.

İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) çalışmalarında destek ve katkılarından dolayı İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya başta olmak üzere, Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Keskin'e, İSDEM ve VEFA'da görev alan kurum müdürlerimiz ile mahalle muhtarlarımıza ve tüm personelimize teşekkür ederim.” dedi.