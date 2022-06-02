Sultanbeyli'de dikkatsizlik kazaya neden oldu: 5 yaralı

Sultanbeyli'de ters istikamete giren otomobilin kamyonla çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza sonucu kilitlenen trafik, kaza yapan aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaza, Sultanbeyli Osmangazi Caddesi Veysel Karani Mahallesi'nde saat 17.30 sırasında meydana geldi. İddiaya göre, Muharrem O. hakimiyetindeki 34 EV 6227 plakalı otomobil, kırmızı ışıktan geçip ters istikamette girerek İmdat D. idaresindeki 42 AKC 072 plakalı damperli kamyon ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücü, annesi, eşi ve 2 kızı hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralı vatandaşları ambulans ile hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle trafiğin kilitlendiği cadde, kaza yapan aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Damperli kamyon sürücüsünün kardeşi Berat D., "Araç benim ama kardeşim sürüyor. Kardeşim normal istikametinde geliyor. Diğer araç kırmızı ışıkta geçiyor. Zaten bu kamyon bu kadar yüklüyken durması şaşkınlık verici. Yasak olan yoldan geçiyor zaten araç" şeklinde konuştu.