Sultanbeyli'de 'Dinamik Denetim Süreci' kapsamında denetimler gerçekleştirildi

“Yeni Kontrollü Normalleşme Sürecinde” Dinamik Denetim Modeli'ni yerinde uygulamak amacıyla Sultanbeyli denetimler gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs salgını ile mücadele kapsamında hayata geçirdiği “Yeni Kontrollü Normalleşme Sürecinde” Dinamik Denetim Modeli'ni yerinde uygulamak amacıyla Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, İlçe Emniyet Müdürü Caner Coşar, ilgili kurum müdürleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis memurları ve belediye zabıta ekiplerinin katılımıyla Sultanbeyli Fatih Bulvarı üzerindeki iş yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay ve beraberindeki heyet, iş yerlerindeki çalışanlara ve vatandaşlara kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Gün boyunca Sultanbeyli'deki 15 mahallede İSDEM sistemine tanımlanan Tarım Orman Müdürlüğü personelleri, iş güvenliği sertifikasına sahip kamu çalışanları ile kamu da çalışan diğer kurumlardan toplam 381 personel "Dinamik Denetim Modeli" çerçevesinde 1547 iş yerini denetledi.

"Sultanbeyli Salgın Denetim Merkezi ekiplerimiz sürekli sahada olacak"

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay denetimlerin ardından yaptığı açıklamada, “İstanbul turuncuyla ifade edilen yüksek riskli şehirler arasında yer alıyor. Yeni kontrollü normalleşme sürecinde bizlerde denetimlerimizi daha da arttırdık. İnşallah yeni dönemde gerçekleştireceğimiz bu dinamik denetim modeli sayesinde ilimiz mavi katagoriye ulaşacaktır. Özellikle yeme-içme yerleriyle ilgili hes kodu uygulaması, oturma düzeni, %50 kapasite ve temizlik konusunda Emniyet, Zabıta ve Tarım Orman Müdürlüğü ekiplerimiz gerekli denetimleri yapıyor. Yeni kontrollü normalleşme sürecinde tüm İlçe Salgın Denetim Merkezi personellerimizle birlikte sürekli sahada olacağız” diye konuştu.

"Toplam 254 bin 631 adet denetim gerçekleştirildi"

Çalışmaların gidişatı hakkında bilgi veren Kaymakam Kubilay, "Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi 20 Ağustos'tan bugüne kadar 2 bin 896 adet ihbar gelmiş, bu ihbarların yüzde 100'ü incelenerek sonuçlandırılmıştır. Bunlara ilaveten 31 bin 258 işyeri denetimi, 223 bin 373 adet izolasyon denetimi olmak üzere toplam 254 bin 631 adet resen denetim gerçekleştirilmiştir" dedi.