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Sultanbeyli'de gecekondu alev alev yandı

Sultanbeyli Battalgazi Mahallesinde bulunan bir gecekondunun çatısı alev alev yandı.

Yer yer patlama seslerinin gelerek yandığı gecekondu İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre Sultanbeyli Battalgazi Mahallesinde bulunan bir gecekondunun çatı katında yangın çıktı. Çıkan yangın yer yer patlama seslerine neden oldu. Olayın İtfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine İtfaiye ve emniyet güçleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Olay da ölen ya da yaralanan olmazken gecekondu da maddi hasar meydana geldi.

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