Sultanbeyli'de genç kıza telefoncuda taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Sultanbeyli'de bir genç kızın telefoncuda tacize uğradığı iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı. Linç edilmek istenen şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Sultanbeyli'de yaşandı. İddiaya göre, ilçedeki bir telefoncuya giren 18 yaşındaki N.S., dükkanda V.U. tarafından tacize uğradı. Genç kız çığlık atarak dükkandan ayrıldı. Durumu haber alan yakınları ve mahalle sakinleri, dükkanın bulunduğu caddeye geldi. Dükkanının camları kırılırken, dükkan sahibi linç edilmek istendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, şüpheli şahsı gözaltına aldı. Öfkeli mahalle sakinleri ile kendilerini engellemeye çalışan polis arasında da gerginlik yaşandı.

Sultanbeyli Kaymakamlığından açıklama

Sultanbeyli Kaymakamlığı da olayla ilgili bir açıklama yaparak gözaltına alınan V.U. hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, "İlçemiz halkından T.S adlı vatandaşımız, 2004 doğumlu kızı N.S'nin, V.U. adlı vatandaş tarafından iş yerinde taciz edildiği iddiasında bulunmuştur. Şüpheli, güvenlik güçlerimizce yakalanarak hakkında adli işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.