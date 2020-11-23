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Sultanbeyli'de hafta sonu kısıtlamasına uymayan kişilere 127 bin lira ceza

Sultanbeyli’de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimlerde, kısıtlamaya aykırı hareket eden 40 kişiye toplamda 127 bin lira idari para cezası kesildi.

Sultanbeyli'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimlerde, kısıtlamaya aykırı hareket eden 40 kişiye toplamda 127 bin lira idari para cezası kesildi.


İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması 21 Kasım saat 20.00'de başlayarak 23 Kasım 2020 saat 05.00'te sona erdi. Kısıtlama süresince Sultanbeyli'deki 15 mahalle ile meydan, cadde ve sokaklarda İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sultanbeyli Belediyesi Zabıta ekipleri çok sayıda denetim gerçekleştirdi.



Yol kontrolü yapılarak sürücülerin izin belgeleri kontrol edildi


İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sultanbeyli Belediyesi Zabıta memurlarının bulunduğu ekipler kısıtlama kapsamında araçları durdurarak sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti.



Kısıtlamaya uymayan 40 kişiye 127 bin 200 lira ceza uygulandı


Sultanbeyli'de kısıtlamanın başladığı 21 Kasım saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı hareket eden 40 kişiye toplam 127 bin 200 TL idari para cezası uygulandı.


Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Salgınla mücadele gücümüzü arttırmak için yeni korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına tüm vatandaşlarımızın harfiyen uymasını rica ediyorum. Bu salgını alınan tüm tedbir ve kısıtlamalara uyarak; maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle riayet ederek ve kalabalıklardan uzak durarak yenebiliriz” ifadelerini kullandı.

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