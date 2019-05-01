Sultanbeyli'de halk otobüsü polis aracına çarptı: 2 polis yaralı

Sultanbeyli'de seyir halindeki halk otobüsü dönüş yapacağı sırada polis aracına çarptı. Kazada iki polis memuru yaralanırken otobüs şoförü sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaza Sultanbeyli Adil Mahallesi Beykoz Caddesi üzerinde saat 09:00 sıralarında meydana geldi. Halk otobüsü yol kesişiminde dönüş yapacağı sırada yolda ilerleyen polis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtaki iki polis memuru yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki polis memuru Sultanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otobüs şoförü ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.