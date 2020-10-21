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Sultanbeyli'de ihtiyaç sahibi bin haneye temizlik seti dağıtılıyor

Sultanbeyli Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı imkânlarıyla korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi bin haneye içerisinde dezenfektan, kolonya, maskenin yer aldığı temizlik setleri dağıtıyor.


Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı imkânlarıyla korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi bin haneye içerisinde dezenfektan, kolonya, maske ve Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay'ın mesajının yer aldığı temizlik setlerinin dağıtımı yapılıyor.


Sultanbeyli'de korona virüs salgınının başladığı 11 Mart 2020 tarihinden bugüne kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılan bin 450 adet temizlik setinin yanında şu an dağıtılmaya başlanan bin adet temizlik setiyle birlikte toplamda 2 bin 450 adet temizlik seti vatandaşlarımıza ulaştırılmış olacak.


Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sosyal Devlet olmanın bilinciyle ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ve salgından etkilenerek zor duruma düşen ailelerimizin her zaman yanındayız. Salgını hep birlikte Devletimizin aldığı tedbirlere uyarak, kişisel ve çevresel temizliğe dikkat ederek yeneceğiz” dedi.

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