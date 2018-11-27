Sultanbeyli'de ilk tapular verildi

Sultanbeyli'nin 100 yıllık tapu süreci tamamlandı. Hisseli parsellerin tapuları dağıtılmaya başlandı. Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'in yoğun çabalarıyla neticelenen mülkiyet probleminde tebligatlarını aldıktan sonra müracaat eden Necattin Kaz ile İsmail Kadıoğlu Belediye Başkanının elinden tapusunu aldı.

Konuyla ilgili Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Rabbime şükürler olsun, ilçemizin en büyük sorununu çözdük. Ekipler ilçemizin tamamında kadastro çalışmalarını sürdürüyor. Kadastro çalışmalarının bittiği etaplarda tebligatları teslim ediyoruz. Ardından müracaatta bulunanlar hemen tapularını alıyor. Ödeme koşullarını tamamen 2B'ye göre planladık. Taksit imkânlarımız, indirimlerimiz mevcut. İlçemize hayırlı olsun. Sultanbeyli'nin en büyük sorununun çözümünde büyük destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Meclis Başkanımız Sayın Binali Yıldırım'a, bakanlarımıza, milletvekillerimize teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Keskin ayrıca tapu tebligatlarını alan ilçe sakinlerinin belediyeye müracaat etmeleri gerektiğini vurguladı.Tapusunu alan İsmail Kadıoğlu, tapusuna kavuştuğu için mutlu olduğunu kaydederek, “Yıllardır bugünü bekledik. Her zaman içimizde bir korkuyla yaşadık. Bugün gelinen noktada mülkümüzün sahibi olduk. Emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.