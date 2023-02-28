Sultanbeyli'de itfaiyeye yol vermeyen sürücü kameraya yansıdı

İstanbul Sultanbeyli'de bir ihbar üzerine adrese gitmekte olan itfaiye aracına, yoldaki bir ticari aracın sürücüsü yol vermedi. Sürücünün yolun sağına geçmeyerek ısrarla itfaiyeye yol vermediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Sultanbeyli'de geçtiğimiz günlerde yaşandı. İddiaya göre itfaiye araçları ihbar üzerine verilen adrese ilerledikleri sırada bir ticari araç sürücüsü itfaiye aracının önüne geçti. İtfaiye aracının siren ve korna çalmasına rağmen sürücü yolun sağına geçmeyerek itfaiyenin gidişini engelledi. Sürücünün bir süre itfaiye aracının önünde ilerlediği görüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.