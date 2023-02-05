Sultanbeyli'de kaçak sigara satışı yapan iş yerine baskın

İstanbul Sultanbeyli'de ekipler, kaçak sigara ticareti yapıldığı ihbarı üzerine bir iş yerine baskın düzenledi. Operasyonda yakalanan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Sultanbeyli'de geçtiğimiz perşembe günü saat 17.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde kaçak sigara ticareti yapıldığı ihbarını alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İş yerine düzenlenen operasyonda M.O. ve Y.K. isimli şahıslar yakalanırken, iş yerinde ve iş yerine ait depoda yapılan aramada gizli bölmelere saklanmış vaziyette 3 bin 809 adet çeşitli markalara ait kaçak sigara, 482 adet paketlenmiş şekilde tütün doldurulmuş sigara, 156 adet çeşitli markalara ait elektronik sigara, 200 adet puro, 3 bin adet makaron, 94 adet sahte tütün bandrolü ve 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.