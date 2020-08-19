Sultanbeyli'de kapsamlı koronavirüs denetimi

İlçe protokolünün katıldığı denetlemede, esnaflar, taksiler ve toplu taşıma araçları başta olmak üzere birçok iş yeri denetlendi.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “Covid-19 Tedbirleri Denetimleri” konulu genelge göndermişti. Bu çerçevede bugün 81 ilde denetimler yapıldı. Sultanbeyli'deki denetime; İlçe Kaymakamı Metin Kubilay, Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, ve diğer ilgililer katıldı. Kaymakam Kubilay ve Başkan Keskin, vatandaşlarla sohbet ederek, korona virüs önlemleri konusunda çeşitli uyarılarda bulundu.

Denetim; ticari taksiler, pazar yerleri, toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, berber/kuaför/güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park/piknik alanları vb. yerler, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tematik parklar, halı sahalar, bilardo salonları ve bilumum yaşam alanlarında gerçekleştirildi.

“Temizlik, maske, mesafe”

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı ve iş kolu için alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlenmesi ve kural ve tedbirler çerçevesinde İçişleri Bakanlığı nezdinde çeşitli faaliyetler sürdürülüyor. Bu çerçevede kontrollü sosyal hayat döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediği düzenli olarak denetleniyor.

Genelgeye göre, 19 Ağustos Çarşamba günü tüm il ve ilçelerde, bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk görevlilerinin katılımıyla oluşturulan ekipler “Sağlık hepimiz için” mottosu ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetimler gerçekletirdi.