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Sultanbeyli'de mekanın önceki kiracıları tarafından vurularak öldürülen şahıs son yolculuğuna uğurlandı

Sultanbeyli’de mekan işleten Mustafa Tiryaki, mekanın önceki kiracıları tarafından geçtiğimiz gün silahla vurularak öldürülmüş, o anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı.

Sultanbeyli'de mekan işleten Mustafa Tiryaki, mekanın önceki kiracıları tarafından geçtiğimiz gün silahla vurularak öldürülmüş, o anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı. Mustafa Tiryaki bugün son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi ve sevenleri, Tiryaki'yi son yolculuğunda yalnız bırakmadı.


Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi Ferah Caddesi üzerinde bir mekan işleten 2 çocuk babası Mustafa Tiryaki, geçtiğimiz günlerde silahla vurularak hayatını kaybetti. Dükkanın önceki kiracıları olan M.C.G. ile M.E, iddiaya göre kirayı ödemedikleri gerekçesiyle mekan sahibi tarafından mekandan çıkarıldılar. Durumu hazmedemeyen iki şahıs, 3. kez baba olmaya hazırlanan Mustafa Tiryaki ile mekanın önünde tartıştılar. Tartışmada silahına davranan M.C.G, Tiryaki'yi vurarak ölümüne neden oldu. Adamın silahla vurulma anları çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedilmişti. İki şahıs, daha sonra karakola giderek teslim oldular.



Hayatını kaybeden Mustafa Tiryaki, bugün Abdurrahmangazi Camiinde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi ve sevenleri, vurularak öldürülen Mustafa Tiryaki'yi son yolculuğundan yalnız bırakmadı. Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazına katılımın yoğun olduğu gözlendi. Cenaze, kılınan cenaze namazını ardından Sultanbeyli'deki Osmangazi Mezarlığı'na defnedildi.

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