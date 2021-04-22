Sultanbeyli'de minik zabıtalar iş başında

Sultanbeyli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde anaokulu öğrencileri zabıta oldu. Minikler esnafı ziyaret ederek maske ve 14 kural afişi hediye etti.

Sultanbeyli'de çocuklar zabıta oldu; esnaf ve vatandaşlara temizlik, mesafe ve maskenin önemini anlattı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi Sultanbeyli'de farkındalık oluşturmak için zabıta kıyafeti giyen minikler, esnafı dükkanlarında ziyaret etti. Esnafa ve meydanda bulunan vatandaşlara uyarıda bulunan minikler, aynı zamanda yaşanan salgına yönelik tedbirlerin yer aldığı pankartlarıyla da korona virüse karşı farkındalık oluşturdu. Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, çalışmalarından ötürü zabıta olan anaokulu öğrencilerine hediyelerini takdim etti.

"Salgın döneminde esnafımızı ziyaret ederek, salgın dönemi kurallarını hatırlattık"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocuklarımızla birlikte bir etkinliğin içindeyiz. Salgın döneminde esnafımızı ziyaret ederek, salgın dönemi kurallarını hatırlattık. Evlatlarımızla çocuk kütüphanesinde buluştuk. Bugün de ellerindeki pankartlarıyla beraber esnafımızı ziyaret ettiler. Güzel bir çalışma yaptık. Bu vesileyle hemşehrilerimizi temizlik, mesafe ve maske konusunda çok daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Bugün bize yardımcı olan evlatlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. İçerisinde maske ve pandemi kurallarını hatırlatan broşürler olan hediye paketlerimizi esnafımıza hediye ettik. Etkinliğe çocuklarımız zabıta kıyafetleriyle birlikte dahil oldular. Çocuklar bizim geleceğimiz. Vatanımıza, milletimize armağan edeceğimiz güzel bir nesil” diye konuştu.