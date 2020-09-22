Sultanbeyli'de nikah törenleri ve halı sahalarda Covid-19 denetimi

Korona virüs tedbirleri kapsamında toplum sağlığını korumak amacıyla Sultanbeyli'de gerçekleştirilen nikâh törenleri ve hizmet veren halı sahalar emniyet ve zabıta ekipleri tarafından denetlendi.

Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede 4 Eylül 2020 tarihinden itibaren; sokak düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere hiçbir şekilde müsaade edilmeyeceği belirtildi.

Bu kapsamda denetim ekipleri, Sultanbeyli'de nikâh yapılan düğün salonlarında, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının eksiksiz uygulanması, sandalye-koltuk düzenin fiziki mesafe kurallarına uygun şekilde ayarlanması ve dans, oyun pisti alanlarının kapalı tutulması gibi tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilip edilmediğini yerinde inceledi.

Halı sahalarda da girişlerde ateş ölçümünün yapılması, soyunma odaları ve duş gibi alanlarının kapalı tutulması hususunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri gerekli denetimleri gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde işletmelerin gerekli önlemleri aldığı gözlendi.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, alınan tedbirlere tüm vatandaşların uymasını, olumsuz bir durumla karşılaştıklarında Salgın Denetim Merkezi'ne ihbarda bulunmaları gerektiğini ifade ederek “Bu çalışmaları yapmaktaki tek amacımız toplum sağlığını koruyarak eski normal yaşantımıza en kısa sürede dönmeyi sağlamaktır. Hep birlikte tedbirlere sıkı sıkıya uyarsak bunu başarabiliriz” dedi.