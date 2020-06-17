İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sultanbeyli'de okullar sınav için Hazır

20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınavı için Sultanbeyli’de okullar hazır hale getirildi.

20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınavı için Sultanbeyli'de okullar hazır hale getirildi. MEB'in sınav için belirlediği ilçedeki okullar, Sultanbeyli Belediyesi tarafından dezenfekte edildi, okul bahçelerinde sosyal mesafe noktaları oluşturuldu ve girişlere dezenfektanlar yerleştirildi.


Korona virüs ile mücadelede yaptığı çalışma ve etkinliklerle dikkat çeken Sultanbeyli Belediyesi, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan LGS sınavı için okulları dezenfekte etti. Okul bahçelerini de dezenfektanlarla yıkayıp sosyal mesafe noktaları oluşturan belediye, okul girişlerine de öğrenciler için el dezenfektanları yerleştirdi ve sınıfları da dezenfekte etti.


İnsan sağlığının her şeyden önce geldiğini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Çocuklarımızın sağlığı bizim için çok önemli. Bu kapsamda sınava girecek çocuklarımızın huzur ve sağlığı için belirlenen okullarımızda detaylı dezenfekte çalışmaları yaptık. Aldığımız önlemlerle okullarımızı yavrularımıza hazır hale getirdik. Öğrencilerimiz ve ailelerinin içleri rahat olsun. Bu bakımdan öğrencilerimizden tek beklentimiz sınavlarına konsantre olmaları. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum, Allah hepsine zihin açıklığı versin" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.