Sultanbeyli'de otomobilden hırsızlık kamerada

Sultanbeyli'de otomobilin camını kırarak, ses sistemini çalan şüpheli, polis ekiplerinin güvenlik kameralarını incelemesi sonrası bir hurdacı dükkanında yakalandı.

Olay, Sultanbeyli'de saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.D. isimli şahıs sabah saatlerinde sokak arasında bulunan bir aracın sağ ön camını kırarak araç içerisindeki ses sistemi ve bazı parçaları çaldı. F.D., çaldığı parçaları bölgede hurdacılık işi yapan Ö.Y. isimli şahsa emanet edip, 2 saat sonra geri alacağını bildirdi.

O esnada soyulduğunu fark eden sürücü ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık şüphelisinin gittiği hurdacıya ulaştı. Ses sistemini hurdacıya teslim eden F.D. ürünleri geri almak için geldiğinde polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.