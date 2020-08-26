Sultanbeyli'de pandemide 61 bin 375 vatandaşa sosyal yardım dağıtıldı

Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Covid-19 salgınının başladığı 11 Mart tarihinden 25 Ağustos tarihine kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının destekleriyle Sultanbeyli'de yaşayan 61 bin 375 vatandaşa 56 milyon 517 bin 336 TL sosyal yardım dağıttı.

Sultanbeyli Kaymakamlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında ilçede yaşayan 34 bin 180 aile ile 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası kapsamında 19 bin 188 aileye biner TL sosyal yardımda bulundu. Yine Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kaynaklarıyla ihtiyaç sahibi 8 bin 4 aileye 3 milyon 149 bin 336 TL yardım gerçekleştirildi. Sultanbeyli'de pandemi sürecinde toplam 61 bin 375 vatandaşa 56 milyon 517 bin 336 TL sosyal yardım dağıtılmış oldu.

Konu hakkında bilgi veren Kaymakam Metin Kubilay, “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız aracılığıyla salgın sürecinde mesai mefhumu gözetmeden çalışarak, devletimizin şefkat elini muhtaç vatandaşlarımıza hissettirmek için yoğun bir mesai harcadık. Sosyal devlet olmanın bilinciyle ilçemizdeki ihtiyaç sahibi, yardıma muhtaç ve salgından etkilenerek zor duruma düşen ailelerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Salgının başladığı andan itibaren ilçemizdeki 61 bin 375 haneye toplam 56 milyon 517 bin 336 TL tutarındaki nakdi yardımı evlerinde ulaştırdık. Yardımların ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmasında desteklerini bizlerden hiçbir zaman esirgemeyen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'e, bu çalışmalarda görev alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve PTT çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.