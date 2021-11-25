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Sultanbeyli'de polisler kadınlara KADES'i tanıttı

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği Polisleri Kadın Destek Uygulaması (KADES)’i tanıttı.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği Polisleri Kadın Destek Uygulaması (KADES)'i tanıttı.



Sultanbeyli'de polis ekipleri, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığınca hayata geçirilen KADES uygulamasını tanıtmak amacıyla Sultanbeyli'de belirli bölgelerde kadınlara uygulama hakkında bilgilendirmeler yaptı.


Bilgilendirilen kadınlar, şiddetin önlenmesi için yaptırımların daha caydırıcı olması gerektiğini ifade ettiler.

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