Sultanbeyli'de sağlık çalışanlarına “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi anlatıldı

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'nce düzenlenen programda, sağlık çalışanlarına “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi anlatıldı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ile koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği birlikte Narkorehber eşliğinde Sultanbeyli Saygı Hastanesi çalışanlarına "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi anlatıldı.

Sağlık çalışanına yönelik verilen seminerde proje hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Ekiplerce anne ve babalara çocukları ile ilgili dikkat etmeleri gereken hususlarda bilgi verildi. Seminer sonrası katılımcılara proje ile ilgili el broşürü dağıtıldı. Ayrıca, uyuşturucu ile mücadele aplikasyonu olan “UYUMA” uygulaması vasıtasıyla kimlik bilgileri paylaşılmadan narkotik suçlarına yönelik kolaylıkla ihbarda bulunulabileceği anlatıldı.