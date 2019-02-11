Sultanbeyli'de tanzim satış noktası hizmete başladı

Sultanbeyli Kente Meydanı'nda tanzim satış noktası açıldı. Sebze ve meyve satışı yapılacak tanzim satış noktasında 5 kilo sınırı olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından İstanbul'un 39 ilçesinde sebze meyve fiyatlarını düşürmek amacıyla tanzim satış noktaları oluşturuldu. Bu çerçevede, Sultanbeyli Kent Meydanı'nda da tanzim satış noktası açıldı.

Tanzim satışı noktasında 5 kilo sınırı uygulanacak. Haftanın ger günü 10.00 ila 17.00 saatleri arasında açık olacak noktada, sebze ve meyve fiyatları ile ilgili fahiş fiyatları düşürmek amaçlanıyor.

Tanzim satış noktaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile kuruldu. Proje, “enflasyonla topyekün mücadele” kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçiriliyor. Tanzim satışlarında bazı ürünlerin fiyatları şöyle; Patates 3 lira, elma 2,5 lira, portakal 2 lira, soğan 3 lira. Noktalarda nakit ve kredi kartıyla satış imkanı sağlanacak.

Geçmişe 1970'ler dayanan tanzim satış mağazaları, üretime doğrudan katılmak yönündeki girişimlerin yanında, temel gıda malzemelerinin fiyatlarını düşük tutabilmek ve karaborsa ile mücadele edebilmek amacıyla kuruluyor.