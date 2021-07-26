Sultanbeyli'de trafik kazası: 2 yaralı

İstanbul Sultanbeyli'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00'da Mehmet Akif Mahallesi Petrol Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 U 2544 plakalı hafif ticari araç ile Gül Caddesi'nden gelen 34 TCL 92 plakalı ticari taksi çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ticari takside sıkışan şoförü kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra 2 yaralıyı hastaneye sevk etti. Kaza yapan araçların çekici ile olay yerinden kaldırılmaları sonrası trafik normal akışına döndü.

Öte yandan kaza sonrası olay yerinde toplanan vatandaşlar polis ekipleri tarafından uyarılarak dağılmaları sağlandı.