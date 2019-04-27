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Sultanbeyli'de yangın paniği

Sultanbeyli’de 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Sultanbeyli'de 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken itfaiye yangını kontrol altına aldı.



Sultanbeyli Adil Mahallesi İntizar Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın çevrede paniğe sebep olurken vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

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