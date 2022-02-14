Sultanbeyli'de yangında ölen çocuğun ailesi ile polis arasında arbede

Sultanbeyli'de bir evde çıkan yangında 12 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi evden çıkarılarak ambulansa koyulduğu esnada çocuğun ailesi ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı.

Sultanbeyli'de Yeni Yol Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 4. katındaki evde yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Evde sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 12 yaşındaki engelli Yasemin Sürümlü'nün hayatını kaybettiği anlaşıldı. Sağlık ekipleri evden cenazeyi çıkardığı sırada çocuğun ailesi ve yakınları ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı.